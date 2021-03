Die vielleicht beste Nachricht zuerst: In England geht die Zahl derjenigen, die an oder mit dem neuen Sars-Coronavirus-2 sterben, schon zurück. Dort hat bereits die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung eine erste Impfdosis erhalten. "Auch bei uns sind die ersten Impfeffekte sichtbar. Bei den über 80-Jährigen hat die Zahl der Neuinfektionen stark abgenommen", sagt Klaus Überla, Virologie-Professor am Universitätsklinikum Erlangen. Der Lichtblick in der Dauerkrise Corona, er ist also real und bereits spürbar. Da sind sich die neun deutschen Virologinnen und Virologen einig, die sich am Freitagabend zum Abschluss der jährlichen Fachtagung der Gesellschaft für Virologie den Fragen von Nutzerinnen und Nutzern von MDR WISSEN gestellt haben.

Doch wie lange noch müssen Theater und Konzerthallen geschlossen bleiben, wie lange noch gibt es Reisebeschränkungen und Maskenpflichten? Was die nahe Zukunft der Pandemie angeht, sind die Experten nur verhalten optimistisch. "Wir planen in diesem Sommer nur Ausflüge in das Umland von Berlin mit dem Fahrrad oder dem Auto", sagt Christian Drosten, Chefvirologe der Berliner Charité, als er nach seinen Urlaubsplänen gefragt wird. Dass Fernreisen im Sommer schon bedenkenlos möglich sind, glaubt keiner der Wissenschaftler auf dem Podium. Alles hängt davon ab, wie schnell die Impfungen vorankommen und da glauben einige Experten, dass es noch bis Herbst dauern könnte, bis genügend Immunität in der Bevölkerung aufgebaut wurde.

Das Sars-Coronavirus-2 hat eine historisch einmalige Situation hervorgerufen, eine Pandemie, mit deren Auswirkungen kaum jemand gerechnet hätte. Was macht dieses Virus so gefährlich, was ist an ihm so anders, als an seinem Vorgänger Sars-CoV-1, das ja auch eine Epidemie verursachte, aber keine, die die Welt an den Rand des Stillstands brachte? Christian Drosten sagt, es ist die besondere Fähigkeit zur Replikation in den oberen Atemwegen. "Sars-1 musste erst die Lunge erreichen, wo es sehr viel Immungewebe gibt", erklärt er. Patienten fühlen sich dann sofort krank, weil ihr Immunsystem bereits angesprungen ist. In dieser Situation ist es für das Virus schwer, sich stark genug zu vermehren und den Weg nach draußen zu finden um dort neue Wirte zu infizieren. Das ist bei Sars-2 ganz anders. Jemand in der Straßenbahn fühlt sich vielleicht noch gesund, hat aber schon sehr viel Virus in seinem Rachen. Von dort kann das Virus leicht zum nächsten Rachen springen und dort auch sofort beginnen, zu replizieren." Die übrigen Experten sind sich allerding einig, dass Sars-CoV-2 in dieser Hinsicht sehr besonders ist, und kein Sars-3 oder 4 schon in den kommenden Jahren droht.