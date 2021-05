Unter den Teilnehmern der klinischen Tests der Corona-Impfstoffe waren kaum an Krebs erkrankte Patienten. Deswegen seien viele Fragen zur Covid-Impfung bei dieser Gruppe offen, warnt jetzt ein Team von Medizinerinnen und Medizinern im Fachblatt JAMA Oncology. Klinische Versuche mit Krebspatienten könnten helfen, herauszufinden, welche Impfstoffplattform, mRNA oder Vektorimpfung, am besten bei diesen Menschen helfe und wie die Impfung am besten verabreicht werden müsste. Höchstwahrscheinlich gebe es auch große Unterschiede, je nachdem, an welchem Krebs die Betroffenen erkrankt seien.