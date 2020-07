Bei Gebärmutterhalskrebs spielen die HPV-Hochrisikotypen 16 und 18 eine große Rolle. Die untersuchten Studien fanden diese Typen auch in Prostatazellen und zwar sowohl bei gesundem Gewebe, wie auch bei Warzen und bei Krebs. Bei den Krebszellen fanden die Forscher aber höhere Mengen der Viren-DNA als in den anderen Gewebearten. So waren 231 von 1.071 Krebsgeschwüre (21,6 Prozent) HPV-positiv, aber nur 74 von 1.103 gutartigen Gewebewucherungen (6,7 Prozent).

HPV deaktivieren Abwehrmechanismen der Zellen

Die Studien liefern allerdings keine Daten dazu, wie genau die Viren den Prostatakrebs verursachen, also was genau in den einzelnen Zellen passiert. Hier seien weitere Studien nötig, schreiben die Autoren. Es gebe aber Hinweise darauf, dass auch indirekte Mechanismen eine Rolle spielten, etwa, indem HPV bestimmte Abwehrmechanismen außer Kraft setzten und so anderen Erregern das Eindringen in die Zellen ermöglichten. So könnten sie mit anderen Pathogenen bei der Krebsentstehung zusammenwirken.

Impfung von Mädchen und Jungen für den Schutz von Frauen vor Gebärmutterhalskrebs sinnvoll

In Bezug auf Schutzimpfungen gegen HPV seien die vorliegenden Hinweise allerdings bereits stark genug, um eine allgemeine Impfempfehlung auszusprechen. HPV sei zwar nicht der einzige Erreger im Zusammenhang mit Prostatakrebs, aber der einzige, gegen den man impfen könne. In Deutschland sehen die Empfehlungen der ständigen Impfkommission des Robert Koch-Instituts bereits heute vor, dass alle Jugendlichen bis spätestens zum 18. Lebensjahr gegen HPV geimpft werden. "Ob eine spätere Impfung einen Vorteil hat, ist meines Erachtens unklar", sagt Peter Hammerer aus dem Vorstand der Europäischen Urologischen Krebsgesellschaft, der nicht an der Studie beteiligt war.