Thanksgiving ist das wichtigste Familienfest in den USA und in Kanada, immer am vierten Donnerstag im November. Das C.S. Mott Children’s Hospital an der University of Michigan Health nahm dieses Dankesfest zum Anlass, um nachzufragen, wie es um diese Tugend bei den Jüngsten im Land bestellt ist. Eine Umfrage unter Eltern vier- bis zehnjähriger Kinder ergab: vier von fünf der Befragten schätzten ihre Kinder als undankbar und egoistisch ein. Dabei sind drei Viertel der Familien bemüht, ihren Kindern Dankbarkeit anzuerziehen.