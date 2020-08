Dieses neoliberale Narrativ des Scheuklappen tragenden, auf den eigenen Vorteil bedachten Menschen kann dazu führen, dass wir uns schwertun, nach Hilfe zu fragen. "Wir müssen uns erst einmal eingestehen, dass wir wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen und ein Problem nicht allein lösen können. Das ist nichts, was wir so gut in Einklang bringen können mit unserem Streben nach Unabhängigkeit und Selbstgenügsamkeit", erklärt Veronika Engert , Professorin für soziale Neurowissenschaft am Institut für psychosoziale Medizin und Psychotherapie am Uniklinikum Jena . Sich aus diesem Muster zu befreien, müsse man lernen:

Durch die Kommerzialisierung von Dienstleistungen kommen wir also immer wieder in Situationen, in denen wir uns fragen müssen: Bitten wir einen Menschen in unserem Umfeld um Hilfe - oder nehmen wir, so vorhanden, Geld in die Hand und "kaufen Hilfe ein"? Inwiefern diese kapitalisierte Verfügbarkeit diverser Dienstleistungen, die uns vom persönlichen Um-Hilfe-bitten entbinden kann, dazu führt, dass unsere Scheu, im Alltag und unentgeltlich nach Unterstützung zu fragen, wächst, dazu gibt es Stand jetzt noch keine belastbaren Untersuchungen.



Damit uns das möglichst nicht passiert, hat Philipp Degens noch einen Tipp: "Wir sind es so gewohnt, anderen nichts schulden zu wollen. Vielleicht würde es uns leichter fallen, um Hilfe zu bitten, wenn wir insgesamt stärker anerkennen würden, in wie vielen Bereichen und in wie vielen Situationen genau solche Unterstützungsleistungen, solche Hilfsleistungen, solche Gaben eigentlich immer da sind." Eine Sensibilisierung kann also helfen, das eigene Verhältnis zu Hilfsbereitschaft und Hilfsbedürftigkeit zu normalisieren.