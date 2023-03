Das Mikrobiom im Darm besteht aus einer Vielzahl von Bakterientypen, die eine aktive Rolle bei der Verdauung spielen. Unter anderem zerlegen sie Kohlehydrate in sogenannte kurzkettige Fettsäuren. Genau diese Fettsäuren benötigen die Leberzellen, um sich teilen zu können. Die Darmbakterien sind also entscheidend für die Regenerationsfähigkeit der Leber.



Die Forschenden untersuchten auch wie sich ein gestörtes Mikrobiom auf diese Fähigkeit auswirkt. Sie konnten bei Mäusen, die Antibiotika erhalten hatten, nachweisen, dass sich nahezu keine neuen Leberzellen bildeten. Das Medikament verursacht eine neue Zusammensetzung des Mikrobioms, bei der nur Bakterienarten verbleiben, die deutlich weniger kurzkettige Fettsäuren bilden. Einige Wochen nach der Antibiotika-Behandlung regenerierte sich das Mikrobiom in der Regel wieder, die Leber der Tiere regenerierte sich auch – aber deutlich verzögert. Bei Tieren ohne Darmbakterien gab es gar keine selbständige Regeneration. Dass die kurzkettigen Fettzellen das entscheidende Baumaterial an die Leberzellen liefern, konnten die Forschenden anhand von Organoiden von Mäusezellen nachweisen. Außerdem stellten sie fest, dass ein Enzym mit der Bezeichnung SCD1 besonders aktiv war. Das ist auch bei Menschen der Fall, wenn sich die Leber regeneriert.