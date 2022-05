Kann man in drei Minuten die Zukunft erzählen? Zugegeben, das wird sportlich. Aber wir versuchen es in zwölf mal drei Minuten. Was auch nicht ganz so einfach ist.

Fragen Sie mal eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler nach der Zukunft. Wahrscheinlich gibt es kaum eine Frage, der Forschende lieber aus dem Weg gehen. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Zukunft nicht festgelegt aus futuristischen Hochbauten und fliegenden Autos besteht. Sondern vielmehr ein Spiegel unserer Gegenwart ist.

Die Gegenwart erzählt uns, was wir wissen, was wir können und wo es Nachholbedarf gibt. Und die Zukunft? Das, was wir wissen könnten. Können könnten. Und wo die Herausforderungen liegen.

Wo stehen wir und was liegt vor uns?

Um diese Herausforderungen geht es in "Drei Minuten Zukunft": Wo stehen wir und was liegt vor uns, bei den großen Fragen der Menschheit? Welche Möglichkeiten erwarten uns und welche Ziele sind schon greifbar? Darüber sprechen wir mit denen, die es wissen müssen: Forschende, die zu den besten der Republik zählen. Bildrechte: MDR

Die versammeln sich bekanntermaßen u.a. in der Leopoldina, die eigentlich Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften heißt. Die Mitte des 17. Jahrhunderts im unterfränkischen Schweinfurt gegründete Akademie ist vor genau zehn Jahren im Logenhaus am Jägerberg in Halle/Saale sesshaft geworden, im Herzen von Mitteldeutschland sozusagen. Als im Ballungsraum Leipzig-Halle ansässige Redaktion für uns Grund genug, genauer hinzuschauen, wer da so ein- und ausgeht.

Ab 25. Mai: Jeden Mittwoch bis zum August!

Wir haben zwölf Mitglieder der Leopoldina besucht – mit Kamera und Notizzettel und nach Möglichkeit direkt an ihrem Forschungsstandort. Wann übernimmt künstliche Intelligenz das Kaffeekochen? Wann wird jeder Mord aufgedeckt? Und wann sind wir immun gegen Fake-News? In unserer MDR WISSEN-Sommerserie "Drei Minuten Zukunft" geben wir jedem und jeder Einzelnen drei Minuten Zeit, uns zu erzählen, wohin die Reise geht.

Also, wohin sie vielleicht geht. Denn Sie wissen ja: Die Zukunft macht doch sowieso, was sie will.