Nein, es geht hier nicht nur darum, dass beider Namen mit M beginnen. "Doch was dann? München ist doch viel größer", werden Sie jetzt kopfschüttelnd und ungläubig sagen. Vielleicht. Aber auf die Größe kommt es nicht an, sondern auch auf die Länge. Vor allem auf die Länge der Fahrt zum nächsten Flughafen. Denn ob Menschen in der Kreisfreien Stadt München oder im beschaulichen Landkreis Meißen wohnen, durchschnittlich brauchen sie gleichlang zum nächsten Flughafen. Da sind die beiden exakt gleich, oder anders gesagt: Zwillinge.

Wie bei echten Zwillingen unterscheiden sich die beiden auch in vielerlei Hinsicht. Während in Meißen Porzellan seit Jahrhunderten hergestellt wird, meint weißes Gold in München höchstens Weißbier oder das Kokain der Schickeria. Aber hier kommt es auf die wichtigen Dinge an, wie zum Bespiel die Fahrt mit dem Auto zum nächsten internationalen Flughafen: Die dauert in Meißen wie in München im Durchsschnitt rund 30 Minuten.