Mit der Stiftungsprofessur Digitale Bahnsysteme investiert die Deutsche Bahn sieben Millionen Euro in die TU Dresden und in die dringend benötigte Ausbildung akademischer Fachkräfte. 1.000 Absolventen und Absolventinnen will die Bahn so in den nächsten zehn Jahren gewinnen. Sie sollen dazu beitragen, den Ausbau der digitalen Infrastruktur voranzutreiben.