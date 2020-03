Diät-Plan via DNA-Test Verraten unsere Gene, was wir essen sollten?

Fast 70 Jahre ist es her, dass die Molekularbiologen James Watson und Francis Crick die Struktur unserer DNA entschlüsselt haben. Heute wissen wir, dass Vieles schon in unseren Genen begründet liegt. Unsere Größe, unsere Augenfarbe, auch die Neigung zu bestimmten Krankheiten. Doch steht in unserer DNA auch, wie wir uns ernähren sollten? Verschiedene Firmen versprechen mittlerweile einen individuellen Ernährungsplan anhand eines DNA-Test. Aber kann das überhaupt funktionieren?