So heißt es zum Beispiel in Dessau: "Die Beene tun mir da weh. Ich globe, ich habe sie durchjelaufen." In Weißenfels klänge das eher so: "De Füße dun mir weh, de sin durchgelafn." In Eisleben dagegen noch anders: "Ich glabe ich habe mich die Füße durchjelafn." Und in Halberstadt: "Die Fäute tun mir sehr weh, ich glaube, ich habe sie durchjelaufn." Je nach Ort hört man also noch deutlich, wo jemand herkommt. Doch je jünger die Sprechenden sind, um so schwerer wird das, sagt der Marburger Sprachwissenschaftler: Viele können nämlich immer mehr von starker regionaler Färbung einfach so in beinahe akzentfreies Standard wechseln.