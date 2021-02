Die Lehrpläne müssen irgendwie angepasst werde. Lehrer müssen plötzlich virtuellen Unterricht abhalten. Kinder müssen zu Hause bleiben, auf soziale Kontakte verzichten und den Unterrichtsstoff in Eigenverantwortung durcharbeiten. Eltern müssen sich aufteilen und neben ihrem Job dafür sorgen, dass Kinder verschiedenen Alters in verschiedenen Unterrichtsplattformen und Chatrooms angemeldet sind, dem Unterricht folgen und ihre Aufgaben erfüllen können. Und als wäre diese Mammutaufgabe nicht schon genug, fehlt es meist auch noch an der nötigen Technik, um überhaupt am Unterrichtsgeschehen teilnehmen zu können.

Denn traurige Realität ist, dass viele Schüler das Homeschooling gar nicht umsetzen können, weil sie schlicht nicht über einen eigenen Laptop, ein Tablet oder einen PC verfügen. Zwar hat der Bund mit dem Corona-Hilfe II: Sofortprogramm Endgeräte bereits im Sommer 500 Millionen Euro für Schüler-Endgeräte bereitgestellt, doch Fortschritte in Sachen Homeschooling sind noch nicht zu verzeichnen. Die Gründe sind vielfältig. Obwohl die Tablets beantragt wurden, sind sie in vielen Schulen noch nicht angekommen. Es gibt Lieferengpässe. In anderen Schulen sind zwar mittlerweile Laptops vorhanden, aber die nötigen Programme noch nicht installiert. IT-Experten gibt es an den Schulen selten, also müssen Lehrer dafür sorgen, dass die Endgeräte mit der nötigen Software bespielt werden. Kurz gesagt: Es fehlt an Geräten, Expertise und Personal. Schuld daran ist mitunter die Bürokratie, die den ganzen Prozess extrem verlangsamt. Aber auch die Kosten für zusätzliche Lehrkräfte stehen im Raum.