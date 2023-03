Allerdings lassen sich die Messdaten dieser Projekte auch für andere Forschungsgebiete wie die Ozeanografie und Erforschung des Klimawandels nutzen, wie es nun Rodell und Li getan haben. Ihre Analyse zeigt, dass zwischen 2015 und 2021 pro Jahr vier extreme Dürren und extreme Wasserereignisse auftraten, also in exakt jenen sieben Jahre, in denen auch mit die höchsten Temperaturen gemessen wurden. In den Jahren 2002 bis 2014 dagegen waren jeweils nur drei solche Extremereignisse vorgekommen. Insgesamt untersuchten die Forscher 1.056 Wetterereignisse mit großer Trockenheit und großen Regenmengen. Die intensivsten Wetterextreme zwischen 2002 und 2021 waren die schweren Regenfälle und Überschwemmungen, die den größten Teil des subsaharischen Afrikas erfassten und den Viktoriasee um über einen Meter ansteigen ließen. Die größte Dürre des untersuchten Zeitraums herrschte 2015/2016 im östlichen Amazonasgebiet.