Zirka 80 Prozent unseres Universums, so glauben Astronomen, bestehen aus Dunkler Materie . Überall im Universum gibt es sie. Auch in unserem Sonnensystem. Doch obwohl die rätselhafte, nicht direkt sichtbare Materie quantitativ so bedeutend ist, fehlt ein eindeutiger Beweis für ihre Existenz. Dunkle Materie ist nämlich das, was Wissenschaftler ein Postulat nennen. Ihre Existenz wird angenommen, weil ohne ihre Gravitationseffekte die Bewegung und Verteilung der sichtbaren Masse im Weltraum nicht erklärt werden kann.

Lange Zeit glaubten Forscher, dass Dunkle Materie eine Restsubstanz des Urknalls sein müsste, also jenes Anfangspunktes der Entstehung von Materie, Raum und Zeit vor 13,8 Milliarden Jahren. Der Physiker und Astronom Tommi Tenkanen von der Johns Hopkins University in Baltimore, US-Bundesstaat Maryland, bezweifelt das. "Wenn die Dunkle Materie ein echtes Relikt des Urknalls wäre, dann hätten Forscher längst ein direktes Signal von ihr in verschiedenen Teilchenphysik-Experimenten finden müssen", schreibt der Wissenschaftler in einer jüngst in den Physical Review Letters veröffentlichten Studie.