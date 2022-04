E-Lastenräder kostenlos ausleihen und aufladen: Wie würde so etwas genutzt? Wäre das ein Antrieb, vom Auto umzusteigen auf umweltschonendere Mobilität? In einem Forschungsprojekt in Freiberg wird genau das ausprobiert. An der Universität werden dafür elektrisch betriebene Lastenfahrräder im Alltag des Stadtgebiets getestet. Die Räder sind so gebaut, dass man Einkäufe oder schwere und sperrige Lasten mit bis zu 25 km/h durch den Ort kutschieren kann. Außerdem wurden die Lastenräder an die Gegebenheiten in Freiberg angepasst, also so, dass man mit den E-Gefährten auch Kopfsteinplaster und Steigungen gut schafft. Getestet wird das mit Mieterinnen und Mietern der Städtischen Wohnungsgesellschaft SWG.