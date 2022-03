Krebstherapie Meilenstein aus Dresden-Rossendorf: Laser-Blitze für Protonen-Bestrahlung

Eine Protonentherapie kommt dort gegen Krebs zum Einsatz, wo eine Strahlentherapie zu viel Schaden anrichten würde, zum Beispiel im Gehirn oder am Auge. Protonen können viel zielgerichteter auf den Tumor einwirken als Röntgenstrahlen. Allerdings müssen die Protonen dabei eine sehr hohe Geschwindigkeit erreichen. Bislang braucht man dafür sehr große und teure Anlagen. Und eben weil sie so groß und teuer sind, gibt es nur sehr wenige davon, eine zum Beispiel am Uniklinikum Dresden.