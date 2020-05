Fußball Gibt es den Elfmeterfluch wirklich?

Der Fluch reicht scheinbar weit zurück in der Fußballgeschichte: 1976 und 1978 wurde von UEFA und FIFA das Elfmeterschießen als Methode zum Spielentscheid bei unentschiedenen Spielen eingeführt, seitdem wurden in den Turnieren im laufenden Spiel oder Elfmeterschießen 696 Strafstöße geschossen. Diese Aktionen analysierten Forscher vom Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik der Deutschen Sporthochschule Köln, dazu kamen noch alle Strafstöße in den Ligen von England, Deutschland, Spanien, Italien und den Niederlanden in den Spielzeiten von 2006/07 bis einschließlich 2015/16. Am Ende standen über 4.700 Schüsse vom Punkt auf der Liste der Wissenschaftler. Ihr Ziel: herauszufinden, ob die Engländer wirklich die schlechteren (oder gar die schlechtesten) Elfmeterschützen sind.

Engländer sind statistisch gesehen keine schlechteren Elfmeterschützen

Michel Brinkschulte, Dr. Philip Furley und Prof. Dr. Daniel Memmert kamen zu dem Ergebnis, dass bei Welt- und Europameisterschaften im Elfmeterschießen insgesamt 72 Prozent aller Versuche im Netz landeten, bei aus dem Spiel heraus entstandenen Strafstößen 79 Prozent. Spitzenreiter beim Elfmeterschießen in großen Turnieren sind die Deutschen mit 85 Prozent Treffern. Die Briten liegen zwar hier mit 61 Prozent darunter und auch unter dem Durchschnitt. Statistisch gesehen ist die Abweichung jedoch unbedeutend. Und bei aus dem Spiel heraus geschossenen Strafstößen schneiden die Engländer mit 90 Prozent der Elfmeter bei EM und WM und 75 Prozent in den europäischen Ligen sogar besser ab als der Durchschnitt. Balsam auf die Seele der Fans der Three Lions!

Warum glauben wir an den Elfmeterfluch-Mythos?

Elfmeter bedeuten für die Spieler enormen psychischen Druck. Bildrechte: imago/PRiME Media Images Dafür hat Mitautor Dr. Philip Furley eine psychologische Erklärung: Gerade solche emotional hoch aufgeladenen vergebenen Elfmeterchancen bleiben uns eher in Erinnerung. Das führt zu der Annahme, dass sie häufiger vorkommen, als dies tatsächlich der Fall ist. "Verfügbarkeitsheuristik" heißt die renommierte Theorie der Kognitionspsychologie, die dem zugrunde liegt. Sollen wir etwas beurteilen, haben dafür aber wenig Zeit oder wollen uns nicht tiefergreifend damit auseinandersetzen, nutzen wir das, was wir dazu im Gedächtnis haben. Im Falle des Elfmeterfluch-Mythos eben die Bälle, die daneben gingen. Wir verkürzen die Verarbeitungszeit im Gehirn enorm, dabei können aber Urteilsfehler auftreten, wie in diesem Fall.

Weitere Einflussfaktoren sind denkbar, wie der Druck der englischen Boulevardpresse auf die Spieler zum Beispiel. Prof. Daniel Memmert, Sportpsychologe