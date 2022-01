Also wenn Mama und Papa ganz eng miteinander kuscheln, dann … Wie ein Techtelmechtel so abläuft, das haben wir irgendwann zwischen Klapperstorch im Vorschulalter und Sexualkundeunterricht in der Oberstufe verstanden. Letzterer hat nicht nur für ordentlich Tuschel-Hihihi auf den hinteren Bänken gesorgt, sondern auch den praktischen und wissenschaftlichen Background geliefert: Rein, raus, Samenzelle, Eizelle, Embryo, einnisten, wachsen, Kind. Man könnte annehmen, bei dieser drängenden Frage der Menschheit sei alles geklärt und wir wüssten Bescheid.

So einfach ist das nicht, weil dazu die Forschung an menschlichen Embryonen notwendig wäre. Und das ist in Deutschland nicht möglich. Ein Embryo, das ist eine entwicklungsfähige, befruchtete Eizelle. Noch kein Mensch, aber mit den gleichen Rechten ausgestattet. Denn die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es im Grundgesetz. Fraglich nur, ob die Ansammlung an Zellen überhaupt schon ein Mensch ist. Hier müsse man klar unterscheiden, findet Horst Dreier. Der Rechtsphilosoph war einige Jahre Mitglied im Ethikrat und tastet sich an das Thema ganz nüchtern heran: "Frühes menschliches Leben ist noch kein unteilbares Individuum." Soll heißen: Aus der Ansammlung an Zellen könnte zwar ein Individuum werden, aber auch zwei (Zwillinge), oder drei (Drillinge), oder … na, Sie wissen schon. Zudem stelle sich die Frage, wie sich so ein nullkommaeins Millimeter großer Zellverband demütigen oder verachten lasse, so dass seine Würde angetastet wäre.