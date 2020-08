Cover des Buches "Super Weltall". Bildrechte: Dorling Kindersley

In "Super Weltall" geht es um das Universum: Wie aus einem winzigen Punkt in 13,8 Milliarden Jahren ein riesiges kosmisches Wunder wurde. Vom inneren Sonnensystem mit Sonne und Erde führt es die Leserinnen und Leser über Sterne und Exoplaneten bis zu den Galaxien. Dazu werden die Weltraumforschung und die Menschen im Weltraum ausführlich vorgestellt. Das geschieht in gut gegliederten Kapiteln, in denen jeweils in einem Steckbrief die wichtigsten Fakten kurz genannt und im Kasten "Wirklich erstaunlich!" besondere Kennzahlen herausgestellt werden.

Die Position der Erde in der Milchstraße. Bildrechte: Dorling Kindersley

Das Buch fesselt besonders durch seine wunderschönen Abbildungen des Weltraums - teils Fotos, teils Illustrationen – die in seinem großen Format besonders gut zur Geltung kommen. Sehr beeindruckend ist etwa der Farbenreichtum im All, von tiefblau wie bei den Plejaden über das strahlende Weiß des Sterns R136a1 bis zum roten Auge des Helixnebels. Dazu sind die unvorstellbaren Dimensionen des Alls, die oft gut verdeutlicht werden, einfach immer wieder faszinierend, beispielsweise die Position der Erde in der Milchstraße oder die Größe eines Pulsars.

Die Plejaden. Bildrechte: Dorling Kindersley

Geschrieben wurde das Buch von Clive Gifford, einem mehrfach ausgezeichneten Autoren, der bereits über 150 Bücher für Erwachsene und Kinder verfasst hat. Fachlich beraten wurde er dabei von der hochdekorierten britischen Astronomin Dr. Jacqueline Mitton.

Die Daten zum Buch Clive Gifford: Super Weltall. Riesige Planeten, ferne Galaxien und moderne Raumfahrt. Dorling Kindersley 2020, 208 Seiten, 19,95 €, ISBN: 978-3-8310-3919-7

Das Buch richtet sich prinzipiell an ein universelles Publikum, ist aber durch Aufmachung und Sprache sicherlich zum großen Teil für eine jugendliche Leserschaft konzipiert. Es werden zwar einige Fachbegriffe verwendet, diese werden aber in einem Glossar am Ende des Buchs erläutert, so dass "Super Weltall" auch für Laien gut verständlich ist.

Der Stern R138a1. Bildrechte: Dorling Kindersley

Die Dimensionen beschreibt ein Zitat im Abschnitt zum Stern Canis Majoris gut: "Er würde Raum für drei Milliarden Sonnen bieten und ist damit einer der größten Sterne in der Milchstraße. […] Da er rund 1.400-mal so breit ist wie die Sonne, würde er alle Planeten bis Jupiter verschlingen, wenn er an die Stelle der Sonne versetzt würde." Da wird einem schon bei der Vorstellung ganz schwindlig!

Der schnellste bekannte Pulsar. Bildrechte: Dorling Kindersley

