Die Energie, die die Häuser nicht direkt verbrauchen können, wird an die Nebengebäude abgegeben, ins Netz eingespeist oder für maximal zwei Tage in Batterien auf dem Dachboden gespeichert. Außerdem befindet sich ein 25.000 Liter großer Wasserspeicher in den Häusern, der für Heizung, warmes Duschwasser und Waschmaschine oder Geschirrspüler genutzt werden kann, wenn die Sonne gerade nicht scheint. Dank dieser Technologien können sich die Häuser zu einem großen Teil selbst versorgen. In den vergangenen Jahren wurde das Projekt wissenschaftlich begleitet, von einem Team des Instituts für Wärmetechnik und Thermodynamik an der TU Freiberg.