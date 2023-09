In ihrem Land habe man früher als anderswo auf der Welt begonnen, sich mit erneuerbaren Energien zu beschäftigen, sagt Line Barfod, Bürgermeisterin für Technik und Umwelt in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Nach der Ölkrise Anfang der 1970er Jahre hätten immer mehr Menschen in Dänemark gesagt: Wir wollen Energie produzieren, auf die wir uns verlassen können. "Und so fing man an, sich mit Wind- und Solarkraft zu befassen", sagt die Bürgermeisterin.