Es klingt zuerst ein wenig kompliziert, hat am Ende aber auch mit Papayas zu tun, dem tropischen Obst. Wissenschaftler von der School of Pharmacy der US-Universität von Maryland haben erstmals das Enzym papain-like Protease (PLpro) in seiner molekularen Struktur aufgeschlüsselt. Dieses nutzt Sars-CoV-2, um erst in unsere Zellen einzudringen und sie dann als Wirt für die eigene Vermehrung zu missbrauchen. Und wie der Name schon sagt, ähnelt das PLpro dem Enzym Papain, das in Papayas vorkommt und dessen antioxidative Wirkung seit Jahrhunderten in der Medizin genutzt wird (siehe Erklärung unten).