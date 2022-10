Bei der Methylierung bleibe die DNA dieselbe, aber die zusätzlichen chemischen Moleküle ändern die Art, wie die DNA-Informationen gelesen würden, erklärt die Studienautorin Dr. Evelien Van Assche: "Diejenigen, die von einer strengen Erziehung berichten, zeigten eine höhere Tendenz in Richtung Depression und wir glauben, dass diese Tendenz in die DNA 'eingebacken' wurde im Prozess der Methylierung."



In einem weiteren Schritt wollen die Forschenden nun schauen, ob sie die Erkenntnisse mit späteren Diagnosen von Depression verknüpfen können. In Zukunft wäre ein höherer Grad an Methylierung auch als ein Warnsignal denkbar, das anzeigt, ob die jeweilige Erziehung in eine höhere Wahrscheinlichkeit für Depressionen mündet.



Insgesamt könne jede Art von größerem Stress in der Kindheit zu mehr Methylierung führen – nicht nur eine harte Erziehung, so Evelien Van Assche. Damit könnten auch andere Arten von Stress die Weise verändern, wie die DNA gelesen wird und für ein höheres Depressionsrisiko sorgen. Diese Annahme müsse aber noch mit einer größeren Stichprobe bestätigt werden, betont die Studienautorin.