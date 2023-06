Die globale Erwärmung erhitzt nicht nur Meere und Luftmassen, sondern auch die Kontinente und tieferen Bodenschichten. Eine aktuelle Studie unter Leitung von Forschenden des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig zeigt nun, dass die stärkste Erwärmung des Landes im Boden in etwa 300 Metern Tiefe stattgefunden hat. Diese Schichten speichern heute etwa 20 Mal so viel Wärme wie noch in den 1960er Jahren. Das kann viele Folgen haben etwa für die permanent gefrorenen Böden (sogenannte Permafrostböden) in der Arktis oder auch für viele Kleinstlebewesen in den Böden selbst.