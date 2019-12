Aktuell befinden sich etwa 2.000 tatsächlich genutzte Satelliten und Raumfahrzeuge im Orbit. Viel größer ist der Anteil des Schrotts: Rund 95 Prozent der Objekte, die Menschen in den erdnahen Weltraum befördert haben, sind ausgediente Satelliten, Raketenreste oder Trümmerteile. Weil es im All nichts gibt, was fliegenden Schrott bremsen könnte, kollidiert dieser Schrott gelegentlich miteinander, wird dabei kleiner und mehr, fliegt aber mit unverminderter Geschwindigkeit weiter.