Haben Sie schon einmal eine Aufnahme des Hubble-Teleskops gesehen? Mit Sicherheit. Seit 30 Jahren ist das "Eye in the Sky", wie es bei ESA und NASA genannt wird, mittlerweile im All. Dass es so eine Erfolgsgeschichte werden würde, hätten die Ingenieure der beiden Weltraumbehörden damals vermutlich nicht erwartet.