Die geben Artischocken, Zucchini alleine. So essen die Franzosen generell. Wir Deutschen neigen dazu, alles zu mischen. Und das ist beim Kind ganz essenziell. Man sollte auch Gemüse ohne Zucker und ohne Salz geben, um einfach auch den Gemüsegeschmack am Kind anzutrainieren. Was ist Artischocke, was ist Zucchini, was sind grüne Bohnen.