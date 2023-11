Die Studie, die in der Zeitschrift Philosophical Transactions of the Royal Society B veröffentlicht wurde, zeigt, dass sich die Sackgassen aus ursprünglich erfolgreichen Innovationen ergeben. Peter Søgaard Jørgensen, Hauptautor der Studie, sagt: "Einfach ausgedrückt könnte man sagen, dass die menschliche Spezies zu erfolgreich und in gewisser Weise zu klug für ihr eigenes zukünftiges Wohlergehen gewesen ist."