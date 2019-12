Das internationale Team unter der Leitung der britischen Universität Cambridge hat Beobachtungen verschiedener Großteleskope ausgewertet. Die Daten stammen unter anderem von den Weltraumteleskopen Hubble und Spitzer, sowie von den Großspiegelanlagen VLT in Chile und dem Grand Telescopio Canarias auf der Kanareninsel La Palma. Da Sauerstoff im Universum (zumindest in Molekülen gebunden) sehr häufig vorkommt, hatten die Wissenschaftler erwartet, mehr als Wasser gebundenen Sauerstoff in den Daten zu den Exoplaneten zu finden.