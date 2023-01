"Was Exxon Mobil erstaunlich genau wusste und was Exxon Mobil dann bekanntlich leider tat, steht in scharfem Kontrast", erklärt Stefan Rahmstorf vom PIK, Co-Autor der Studie. So sagten die Exxon-Projektionen bereits 1977 korrekt voraus, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel spätestens ab dem Jahr 2000 deutlich messbar sein und "die Nutzung fossiler Brennstoffe ein kohlendioxidinduziertes Superinterglazial verursachen würde". Gemeint ist damit laut Rahmstorf eine Warmzeit, die nicht nur deutlich wärmer ist als alle Zeiten in der Geschichte der menschlichen Zivilisation, sondern noch wärmer als die letzte Warmzeit vor 125.000 Jahren.