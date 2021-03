Neu sind solche Materialien nicht, sagt Dr.-Ing. Kenny Pagel vom Fraunhofer-Institut Für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik in Dresden auf Anfrage von MDR WISSEN. Das Material habe an sich ein Riesenpotential – wie Formgedächtnislegierungen generell. Und die sind schon in vielen Bereichen im Einsatz.

In der Medizin sind sie längst Standard, erläutert Pagel und verweist beispielsweise auf die Stent-Technik bei verengten Blutgefäßen: Eine Formgedächtnis-Legierung, die als zusammengepresster Ring aus Drahtgestell minimal-invasiv eingesetzt wird. Vor Ort faltet sie sich auseinander und kann so zum Beispiel eine Vene offenhalten, oder verhindern, dass sie sich verengt. Auch in Zahnspangen oder Sportbrillen werden Materialien mit solchen Eigenschaften eingesetzt.

Dabei geht es um Titan und um Nickel. Titan wird aus Sanden und Erzen in der Natur gewonnen, wie zum Beispiel Rutil oder Ilmenit, und zwar in einem aufwendigen und teuren Produktionsprozess. In der Medizin wird es gern benutzt, denn das Titan ist biomedizinisch verträglich. Nickel ist schon jetzt, auch ohne den gewaltigen Reifenmarkt, ein begehrter Rohstoff. Er kommt in der Natur in geringen Konzentrationen, bzw. chemischen Verbindungen vor. Nickel wird in Motoren, Gasturbinen, Flüssiggasbehältern verbaut, aber auch in Katalysatoren, Smartphone- oder Tablets-Akkus sowie dem besonders stark wachsenden Markt der Elektro- und Hybridfahrzeuge. Der weltweite Nickelbedarf hat sich zwischen 2006 und 2020 fast verdoppelt.