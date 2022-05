✔️ Stimmt: Es gibt eine Impfung gegen Affenpocken

Bildrechte: Imago/Science Photo Library/Bihlmayerfotografie/MDR

Laut Bundesgesundheitsministerium (BMG) sind weltweit mittlerweile mehr als 130 Affenpocken-Fälle nachgewiesen worden. Auch in Deutschland steigt diese Zahl weiter an. Das Robert Koch-Institut schätzt die Gefahr für die breite Bevölkerung allerdings als gering ein. Im Gegensatz zu den seit 1980 ausgerotteten Menschenpocken ist der Verlauf bei Affenpocken in der Regel deutlich milder, die meisten Patient*innen erholen sich innerhalb weniger Wochen. Jedoch geben Expert*innen zu bedenken, dass seit 1983 keine Pocken-Schutzimpfung mehr stattfand und daher in der Bevölkerung keinerlei Schutzwirkung vor dieser Infektionskrankheit besteht. Dank der Verwandtschaft beider Pocken-Viren gibt es Impfstoffe. Der in der EU zugelassene Impfstoff "Imvanex" beinhaltet nicht vermehrungsfähige Lebendviren und hat laut PEI eine Schutzwirkung von 85 Prozent. Das BMG prüft derzeit eine Impfempfehlung für gefährdete Personen.