❌ Stimmt nicht: Alle Babys werden mit blauen Augen geboren

Tatsächlich kommen die meisten Babys hierzulande mit himmelblauen Augen auf die Welt. Auf sämtliche Neugeborene trifft das jedoch nicht zu. In Europa und Nordamerika wird die Mehrheit der Babys mit blauen Augen geboren. In Asien, Afrika und Südamerika haben sie dagegen meistens schon von Anfang an braune Augen. Die Augenfarbe wird hauptsächlich durch die Menge und Verteilung des Pigments Melanin in der Iris bestimmt. Bei der Geburt haben die Babys in nördlichen Gefilden mit wenig Sonneneinstrahlung nur wenig davon. Dadurch werden die Lichtstrahlen stärker reflektiert, wodurch die Augen blau erscheinen. In sonnigen Gebieten werden die Augen der Babys schon im Mutterleib durch Melanin vor starkem Sonnenlicht geschützt und wirken deswegen dunkler. Im Laufe der Zeit kann sich jedoch bei allen Babys mehr Melanin in der Iris ansammeln, was zu einer Veränderung der Augenfarbe führt.