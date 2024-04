Viele kennen Bilder von Menschen mit stark abgegrenzten weißen Hautpartien. Was die Krankheit auslöst, konnte noch nicht ergründet werden. Klar ist: Die Pigmentstörung ist die Folge einer fehlenden Melanin-Produktion, der sonst natürliche Hautfarbton kann dadurch nicht gebildet werden. Die Haut bleibt so weiß.

Hoffnung macht nun ein neues Medikament, das seine Wirksamkeit schon in großen Studien bewiesen hat und seit Mai 2023 auch in Deutschland als verschreibungspflichtige Creme zugelassen wurde. Diese wird auf die betroffenen Areale aufgetragen und durchbricht den Immun-Mechanismus - es kommt zur Neufärbung der Haut. "Der Wirkmechanismus der Creme beruht auf der Hemmung von sogenannten Januskinasen", sagt der Leipziger Dermatologe Dietrich Barth. "Das sind Proteine, die sich an der Zellmembran befinden und bestimmte Signale zur Bildung entzündungsfördernder Eiweiße in der Zelle senden", erklärt er. Unterbricht man diesen Mechanismus, kann es zur Repigmentierung der Haut kommen.

Der Mediziner behandelt in seiner Praxis monatlich fünf bis zehn Patientinnen und Patienten mit Vitiligo. Kommt das neue Medikament zum Einsatz, kostet die Behandlung damit 12.000 Euro im Jahr. "Im Moment sieht es so aus, als ob das vor allen Dingen für Patienten gedacht ist, die die Vitiligo in sehr gut sichtbaren Arealen haben, also insbesondere im Gesichtsbereich. Und dass die Krankenkassen das vor allen Dingen am Anfang für diese Patienten übernehmen", so Barth.