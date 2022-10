❌ Stimmt nicht: Destilliertes Wasser trinken ist tödlich

Bildrechte: Imago iafes/photothek

Destilliertes Wasser enthält weder Mineralien noch Spurenelemente. Dadurch gibt es die Befürchtung, dass beim Genuß durch Osmose die Zellen platzen und man an den Folgen sterben könnte. Doch beim Trinken von destilliertem Wasser in üblichen Mengen sind keine akuten gesundheitlichen Risiken zu befürchten. Durch die Magensäure und die aufgenommene Nahrung wird chemisch reines Wasser wieder mit Nährstoffen angereichert, also remineralisiert. Die Menge an Elektrolyten, die der Körper dadurch verliert, ist verschwindend gering. Eine Gefahr für den Körper ist destilliertes Wasser – ebenso wie normales Trinkwasser – jedoch, wenn es direkt ins Blut gelangt. Dann kommt es zur Hämolyse, also zum Platzen der roten Blutkörperchen. Deshalb werden in der Medizin Kochsalzlösungen, die eine ähnliche Konzentration wie Blut haben, zu dessen Verdünnung eingesetzt und kein Wasser. Auch schnell sehr große Mengen sollten nicht getrunken werden. Dann kann es zur Wasservergiftung kommen.