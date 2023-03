✔️ Stimmt: Duftstoffe können das Lernen im Schlaf verbessern

Bildrechte: IMAGO/ Petra Schneider

Das ist der Traum von allen Studierenden oder Schüler*innen: Lernen im Schlaf. Gerüche können tatsächlich den Lernerfolg steigern, wenn sie während des Lernens und auch beim Schlafen präsentiert werden. Forschende des Uniklinikums Freiburg und des Freiburger Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene (IGPP) haben jetzt herausgefunden, dass die Erinnerungsleistung besonders steigt, wenn der Duft über mindestens drei Tage und Nächte eingesetzt wird. An der Studie nahmen 183 Erwachsene teil. Dafür bekamen die Proband*innen entweder einen Umschlag mit Rosenduftgranulat oder nur mit Papierschnipseln. Die Teilnehmenden, denen in allen Phasen der Rosenduft präsentiert wurde, schnitten im Vokabeltest am Ende des Experiments besser ab. Das bedeutet, dass wir uns das Lernen im Schlaf mithilfe unserer Nase erleichtern können. Allerdings kann kein Duft der Welt das anschließende Vergessen des Gelernten verhindern.