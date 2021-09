Okay. VR-Brille aufsetzen und sich ein bisschen auf dem Matterhorn oder an einem eisigen Bergsee umgucken – da gehört nicht viel dazu. Aber virtuelle Realität, das sind ja nicht einfach nur 360-Grad-Panoramen. Spannend wird's, wenn Mensch und Technik ein bisschen enger zusammenrücken, wenn die virtuelle mal kurz zur echten Realität wird, sich steuern und beeinflussen lässt. Und das Matterhorn nicht nur gesehen, sondern auch bestiegen werden und im eisigen Bergsee gebadet werden kann, wenn man sich das sonst schon nicht traut.

Seit einigen Jahren gibt's auch einen Begriff dafür: immersiv. Das beschreibt ein besonders intensives Eintauchen in eine künstliche Welt. Einfaches Beispiel: Nutzende tragen ein Virtual-Reality-Headset (so eine dicke Brille mit Bildschirm, Sie wissen schon), mit der es sich in einer Umgebung umsehen lässt. Sensoren ermöglichen es zusätzlich, die Bewegung des Oberkörpers zu verfolgen. Mit dieser Kombination lässt sich eine virtuelle Umgebung sehen und steuern.