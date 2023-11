Stimmt das so: E-Zigaretten sind kein Einstieg in das Rauchen

Bildrechte: Imago images/ Panthermedia

Bei elektrischen Zigaretten, auch E-Zigaretten genannt, wird statt Nikotin zu verbrennen eine Flüssigkeit zum Verdampfen gebracht. Eine Studie der Londoner Queen Mary University hat nun gezeigt, dass E-Zigaretten kein Einstieg in das Rauchen herkömmlicher Zigaretten sein müssen. Stattdessen könnten sie dabei helfen, dass weniger Menschen Zigaretten rauchen. Allerdings sind die Ergebnisse aufgrund noch geringer Datenlage als vorläufig zu betrachten. In der Studie wurde die zeitliche Entwicklung von Konsum und Verkauf von E-Zigaretten im Verhältnis zu den Zigarettenverkäufen in Ländern mit ähnlichen Rauchgewohnheiten untersucht. Dabei zeigte sich, dass der Rückgang der Zahl der Raucherinnen und Raucher in Australien, wo der Verkauf nikotinhaltiger E-Zigaretten verboten ist, langsamer vonstatten ging als etwa in Großbritannien, wo dies nicht der Fall ist.