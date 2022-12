✔️ Stimmt: Corona: Arbeitsumgebung verändert Essverhalten

Wenn Kolleg*innen mehr Obst und Gemüse essen, dann tut man es auch selbst eher. Dies hat eine Studie von zwei Forscherinnen aus Köln und Utrecht ergeben. Die beiden Wissenschaftlerinnen nutzten für ihre Meta-Analyse Daten von insgesamt 4.345 Menschen in 113 Unternehmen. Im ersten Teil der Studie konnte belegt werden, dass die Ermutigung von Kolleg*innen wahrscheinlich auch zu einem gesünderem Lebensstil führt. Ob diese Angleichung eher durch eine Vorbildwirkung oder ein Gruppenzwang-Gefühl geschieht, konnte allerdings nicht untersucht werden. Beim Sporttreiben war die Korrelation allerdings negativ, also je mehr Kolleg*innen trainierten, umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass man es auch tat. Dies ließ sich nicht vollständig erklären können, hierzu sei weitere Forschung nötig, so die Wissenschaftlerinnen.

Quelle: van der Put & Ellwardt (2022): Employees’ healthy eating and physical activity: the role of colleague encouragement and behaviour