Stimmt teilweise: Mittags gießen schadet den Pflanzen

Oft wird davor gewarnt, Pflanzen in der Mittagshitze zu gießen. Durch den sogenannte Brennglaseffekt würden Wassertropfen in der prallen Sonne die Blätter verbrennen. Doch so pauschal stimmt das nicht. Wassertropfen haben so gut wie nie die passende Gestalt, die nötig wäre, damit sie wie ein Brennglas wirken. Ein Tropfen müsste ideal einfallendes Licht auf die Oberfläche des Blattes bündeln - was selbst ein exakt halbkugelförmiger Tropfen nicht recht schafft. Forschende fanden heraus, dass es unwahrscheinlich sei, dass auf glatten, haarlosen Blättern Wassertropfen bei Sonnenschein das Blattgewebe schädigen. Bei Blättern mit feinen Wachshärchen könnten von diesen festgehaltene Tropfen indes tatsächlich einen Sonnenbrand verursachen - wenn deren Brennpunkte auf den flächigen Teil des Blattes fielen. Generell sollte man eher morgens oder abends gießen, da es mittags nicht effektiv ist, weil viel Feuchtigkeit verdunstet, bevor sie an den Wurzeln ankommt.