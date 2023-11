✔️ Stimmt: Vergleiche mit Influencern schaden Ego von Jugendlichen

In den sozialen Medien zeigen sich Menschen so, wie sie gern von anderen gesehen werden möchten. Dass dies dem Selbstbild von Kindern und Jugendlichen schaden kann, hat eine Studie vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation gezeigt. Dazu wurden 200 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren sowie jeweils ein Elternteil befragt. Dabei beschrieben die Teilnehmenden, die mehr soziale Medien nutzten, auch ein geringeres Selbstwertgefühl und schlechtere Stimmung. Eine große Rolle spielten dabei die Aufwärtsvergleiche: Je bewundernswerter die Probandinnen und Probanden das Leben der anderen fanden, desto schlechter fühlten sie sich selbst. Die Forschenden empfehlen, Kinder und Jugendliche stärker darüber aufzuklären, dass soziale Medien häufig nicht die Realität abbilden.

Quellen: Irmer/Schmiedek (2023): Assocations between youth´s daily social media use and well-being are mediated by upwardomparisons