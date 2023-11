Für die Untersuchung des C.S.-Mott-Kinderkrankenhauses, das zur University of Michigan gehört, wurden 614 Eltern von mindestens einem Kind im Alter von 0 bis 4 Jahren in den USA befragt. Dabei zeigte sich, dass fast alle Mütter und zwei Drittel der Väter soziale Medien nutzen, um sich Tipps für die Erziehung zu holen und sich mit anderen Eltern auszutauschen. Insgesamt waren dies vier von fünf Eltern und ein signifikanter Anstieg im Vergleich zu einer ähnlichen Umfrage, die 2015 ebenfalls durch das C.S.-Mott-Kinderkrankenhaus durchgeführt worden war. Am häufigsten diskutiert wurde dabei über das Toilettentraining (44 Prozent), danach kamen der Schlaf der Kinder (42 Prozent), Ernährung/Stillen (37 Prozent), Disziplin (37 Prozent) und Verhaltensprobleme (33 Prozent).