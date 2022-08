✔️ Stimmt Der Mensch ist ein Ökosystem

Bildrechte: IMAGO/ Science Photo Library

Ein Ökosystem (griech. oikos = Haus; systema = verbunden) besteht aus einem Biotop (Lebensraum von Organismen) und einer Biozönose (Lebensgemeinschaft von Organismen). Auch wenn wir Menschen uns als Individuen sehen, so bilden wir mit Bakterien eine solche Einheit − auch Holobiont genannt (griech. holos = ganz; bios = Leben). Der Mensch ist ein Kollektiv von einem großen Wirt und vielen kleinen Lebewesen. In und auf unserem Körper (Biotop) tobt das Leben – Einzeller, Viren und Bakterien (Mikrobiom, Biozönose). Gerade einmal zehn Prozent der Zellen in unserem Körper sind menschlich, die restlichen 90 Prozent gehören anderen Organismen. Die Winzlinge sind dabei zum großen Teil unsichtbare Helfer – ob bei der Verdauung oder beim Schutz vor Krankheiten. So sorgen unsere Hautbakterien dafür, dass sich krankmachende Erreger nicht ausbreiten können.