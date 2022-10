✔️ Stimmt: Milch kann Multiple Sklerose verschlimmern

Bildrechte: Symbolbild Imag/ Hubert Jellinek

Bei Multipler Sklerose (MS) zerstört das körpereigene Immunsystem die Myelin-Ummantelung der Nervenfasern. Verursacher ist vermutlich das Epstein-Barr-Virus. Die Folgen reichen von Missempfindungen über Seh- bis hin zu Bewegungs-Störungen. Im Extremfall enden die Betroffenen im Rollstuhl. Und es gibt MS-Patient*innen, die über stärkere Symptome klagen, nachdem sie Milch-Produkte verzehrt hatten. Untersuchungen ergaben, dass die B-Zellen (weiße Blutkörperchen) im Blut besonders stark auf Casein (Protein-Anteil der Kuhmilch) ansprechen. Das Immunsystem stellt so massenhaft Casein-Antikörper her. Diese schädigen unter anderem die Myelinschicht um die Nervenfasern. Davon sind jedoch nur Menschen betroffen, die allergisch auf Casein reagieren. Laut Wissenschaftler*innen erhöht Kuhmilch – im Zusammenhang mit weiteren Faktoren – möglicherweise sogar bei Gesunden das Risiko, an MS zu erkranken.