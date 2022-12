✔️ Stimmt: Falsches Naseputzen kann gefährlich sein

Bildrechte: MDR/imago/ ukrainien nwes

Bei Schnupfen können wir den Schleim hochziehen oder ins Taschentuch schnäuzen. Beim Hochziehen bzw. eigentlich nach hinten ziehen gelangt das Nasensekret in den Magen und wird von der Säure zersetzt. Beim Schnäuzen gelangt das Sekret auch aus der Nase, aber hier kann man tatsächlich viel falsch machen und Schaden anrichten. Bei zu viel Druck kann das Sekret in die Nasennebenhöhlen oder ins Mittelohr gelangen und dort Entzündungen auslösen, die ärztlich behandelt werden müssen. Vor allem bei kleinen Kindern ist darauf zu achten, weil deren Nasennebenhöhlen sehr eng sind und schnell verstopfen. Beim Schnäuzen ist es wichtig, mit wenig Druck zu arbeiten und vor allem nur ein Nasenloch zuzuhalten und den Schleim aus dem anderen nach draußen zu befördern. Beide Seiten sollten also getrennt von Sekret befreit werden, damit der Druck nach draußen entweichen kann.