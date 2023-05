✔️ Stimmt: Spinnen sind keine Insekten

Bildrechte: MDR/ Karsten Möbius

Spinnen werden von vielen Menschen für Insekten gehalten, doch das ist falsch. Sie gehören – wie Zecken – zu den Spinnentieren (Arachniden). Zu erkennen sind sie an zwei deutlich voneinander abgesetzten Körperabschnitten und acht Beinen. Insekten hingegen haben nur sechs Beine. Außerdem kann man sie an den Augen erkennen, denn Spinnen haben Einzel- und Insekten Facettenaugen. Übrigens: Forscher*innen schätzen, dass wir nie mehr als drei Meter von einer Spinne entfernt sind. Der einzige Ort an dem es offiziell keine gibt, ist die Antarktis. Dort lebt zwar am Meeresboden die Asselspinne (Pycnogonida). Diese gilt aber nicht wirklich als Spinnentier.