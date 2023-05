✔️ Stimmt: Kinder können Traumata als Erwachsene vererben

Körperliche und emotionale Misshandlungen von Kindern können weitreichende Auswirkungen haben. Denn die Betroffenen leiden nicht nur oftmals ihr gesamtes Leben über an den Folgen, sondern geben die Risiken für verschiedene Erkrankungen wie Depression, ADHS, Autismus und Asthma an die nächste Generation weiter. Diese Zusammenhänge wurden in einer aktuellen Studie festgestellt, die im Fachjournal "The Lancet - Public Health" veröffentlicht wurde. Dafür wurden die Daten von 4.300 Mutter-Kind-Paaren aus den USA ausgewertet. Bei den Töchtern dieser Mütter wurde zudem häufiger Übergewicht festgestellt als bei den Söhnen. "Je schwerwiegender und je mehr verschiedene Missbrauchs- und Vernachlässigungserfahrungen ein Kind macht, umso schlimmer sind die gesundheitlichen Konsequenzen", erklärt die Studienautorin Claudia Buß von der Berliner Charité.

