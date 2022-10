Inzwischen gibt es eine Ergebnisse aus Phase-3-Tests von Impfstoffen. Wer erzielt die beste Schutzwirkung? Unterscheiden sich die genbasierten von den vektorbasierten Kandidaten? Welcher Stoff wirkt am besten bei älteren Menschen, die am stärksten von Corona bedroht werden? Die Übersicht.

Es ist der ganz große Durchbruch für das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech und seinen Partner, den US-Pharmakonzern Pfizer. Am 18. November teilte das Duo Resultate aus den Phase-3-Versuchen mit ihrem Impfstoffkandidaten BNT162 mit. Rund 43.000 Menschen haben an den Tests teilgenommen, je zur Hälfte erhielten sie den Impfstoffkandidaten oder ein Placebo.

BNT162 - inzwischen wird es unter dem Handelsnamen Comirnaty vertrieben - ist ein genbasierter Impfstoff. Hier wird ein kleines Stück Erbinformation in Form sogenannter Messenger-RNA (mRNA) mit Nanopartikeln aus Fett umschlossen und in Muskelzellen geschleust. Dort leitet die RNA den Bau des Corona-Spikeproteins an, welches anschließend von den geimpften Zellen gezeigt und vom Immunsystem als feindlich erkannt wird. Es werden Antikörper und T-Zellen gebildet, die dann wirken, wenn es zu einer realen Infektion mit SARS-CoV-2 kommt. Das Risiko, dass die RNA dauerhaft in die Erbinformation im Zellkern integriert wird, schätzen Wissenschaftler als äußerst gering ein. Selbst wenn: Um tatsächlich das Genom des Menschen zu verändern, müsste dieser Prozess mindestens in allen Stammzellen des Körpers ablaufen. Dorthin aber kann die sehr zerbrechliche RNA, die in außen liegende Muskeln gespritzt wird, praktisch nicht gelangen.