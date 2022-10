Stimmt teilweise: Vegane Ernährung mit allen lebenswichtigen Vitaminen möglich

Bildrechte: Imago/ Addictive Stock/ MDR

So gut wie alle Nährstoffe und Vitamine, die der Mensch braucht, sind auch in pflanzlichen Nahrungsmitteln enthalten. Veganer*innen haben jedoch eine Achillesferse: Das für Blut und Nerven wichtige Vitamin B12 kommt nur in Lebensmitteln tierischer Herkunft vor. Oft wird behauptet, dass Vitamin B12 auch in pflanzlichen Nahrungsmitteln wie Algen oder Pilzen vorkomme. Jedoch handelt es sich hierbei um B12-Analoga, die der menschliche Körper nicht aufnehmen und so auch nicht als Coenzym verwerten kann. Der B12 -Speicher entleert sich über 10-15 Jahre hinweg. Daher sollten Veganer*innen ihren B12-Spiegel im Blick behalten, um eventuellen Mangelerscheinungen vorzubeugen. Übrigens: B12 wird von Mikroorganismen hergestellt und von Tieren erst über verschiedene Wege aufgenommen.