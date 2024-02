Am ersten Praxistag sollen Lehrlinge vegane Pastagerichte kochen. Das Fleisch wird meist mit Tofu ersetzt , einer Art Quark aus Sojabohnen. Der fade Tofu wird beispielsweise mariniert in Erdnussöl, hinzu kommen Agavendicksaft für die Süße, Chilli für die Schärfe sowie Ingwer und Knoblauch. Als Dessert gibt es einen veganen Brownie mit Ei-Schnee. Der besteht nicht aus Eiklar, sondern aus der Soße von Kichererbsen und Agavendicksaft, alles mit dem Schneebesen aufgeschlagen.

Philipp Hamann aus dem zweiten Lehrjahr sagt dazu: "Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass in den nächsten 20 Jahren die vegane und vegetarische Küche so sehr voran geschritten ist, dass man sich statt eines Schnitzels lieber den Tofu nimmt."

Die Lehrlinge wurden von ihren Arbeitgebern an die Dehoga-Akademie in Dresden geschickt, denn fleischlose Kost liegt im Trend. Vor allem in Großküchen und Mensen würden Fachkräfte für vegane Gerichte schon dringend gesucht. In der klassischen Koch-Ausbildung wurden die Tricks und Kniffe der veganen Küche bislang vernachlässigt.